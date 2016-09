Giftige spin kan erectieprobemen oplossen

Ineens ga ik spinnen met heel andere ogen bekijken. Ze maken prachtige webben. Kunstwerken zijn het. Als daar de ochtenddauw overheen is gegaan en het ochtendzonnetje schijnt erop, zie je de juwelendoos van de natuur. Maar met deze spin denken ze een gat in de markt te hebben gevonden…..Hij dient ergens voor, de giftige spin kan gebruikt worden om erectieproblemen op te lossen. Ik dacht eerst dat het een grap was… maar nee, even Googlen en daar kwamen de stukjes met informatie bovendrijven. De berichten stammen uit 2011. Er moest nog wel het een en ander aan verbeterd worden. Weet niet of ze de problemen inmiddels onder controle hebben en of er genoeg proefpersonen zijn (waren) die zich hier voor hebben (hadden) aangemeld. Ik gebruik ook maar verleden tijd….want ik hoor of zie er weinig meer over.

In mijn bed kan het beter niet gebruikt worden. Als ik manlief bezig zou zien met zo’n spin, of weten dat hij daar mee bezig is geweest, zou ik de slappe lach krijgen. Nou……!!!!! dan is het ook gelijk einde oefening…. Mensen die veel afweten van het slaapkamergebeuren en daar onderzoek naar hebben gedaan zeggen dat humor in bed heel goed kan, maar er zijn grenzen. Ikzelf ben meer het type van de kaarsen de wijn en de open haard.

Inmiddels heb ik gelezen, want ik blijf graag op de hoogte, dat de man gebeten moet worden door deze spin. Er zijn mannen met het motto ... ‘geen woorden maar daden’...die draaien hun hand hier natuurlijk niet voor om. Het is wel te hopen dat hij weet op welke manier dat moet gebeuren, want als die spin ineens de benen neemt……...!!! Zo’n spin is best een mooi dier, maar hij is wel giftig en ook snel… Het wordt wel heel erg eng, als je hem ziet… en dan ineens niet meer…… Maar dat bijten …… ik zie het helemaal voor me…..





http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail/1897720/2011/03/08/Giftige-spin-kan-problemen-met-erectie-oplossen.dhtml







http://www.gezondheidsnet.nl/giftige-spin-kan-erectieproblemen-oplossen