Parkeren .... leuker kunnen ze het niet maken





Dick Advocaat aangesteld als nieuwe bondscoach; Gullit assistent Dinsdag, 9 mei 2017 om 10:41

Lees meer op www.voetbalzone.nl





Omdat Dick weer volop in het nieuws is. Nogmaals dit leuke filmpje...... 'Dick Advocaat assisteert Freek de Jonge met inparkeren'. Ik werd er blij van...!! zooo.... leuk.....!!! Sommige Plussers hebben het filmpje al eens gezien... Dan altijd leuk om nog eens te bekijken..... want het blijft leuk. Op het pijtje klikken om het filmpje te bekijken





Advocaat alweer weg bij Oranje 59 min geleden in te Telegraaf van maandag 15 augustus



Dick Advocaat is al na drie oefenwedstrijden vertrokken als assistent-trainer van Danny Blind bij het Nederlands elftal. De 68-jarige Hagenaar gaat aan de slag gaat als trainer van het Turkse Fenerbahçe. Blind zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn over het vertrek van Advocaat. "Toen ik Dick in het voorjaar benaderde om assistent te worden, gaf hij mij de indruk dat hij zich daar voor langere termijn aan wilde verbinden. Maar goed, het heeft geen zin er lang bij stil te staan, we moeten door. Vanaf nu gelden alleen de wedstrijden tegen Griekenland en Zweden. Er is werk aan de winkel.’’