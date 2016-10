Boven de 18 jaar





Omdat hij zo leuk is nog een keer........ Boven de 18 jaar... geloof dat ik hier dan op het goede adres ben...... eerder geplaatst ... maar nu voor een ieder die deze video gemist heeft.. Of gewoon zomaar om nog eens te bekijken







Hij heeft het in zijn leven altijd prima naar zijn zin gehad. Heel positief,vrouwvriendelijk en altijd in voor een grapje. Eigenlijk geloofde hij niet in leven na de dood……. nu blijft zijn geest onrustig ronddwalen en duikt regelmatig in musea op.