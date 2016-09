De 5 meest fascinerende gaten van de wereld!



1. Kimberley Big Hole - South Africa Dit is waarschijnlijk het grootste met de hand gegraven gat. Het is maar liefst 1097 meter diep. Er zijn ca. 3 ton aan diamanten uit dit gat gedolven.



Deze informatie kreeg ik toegestuurd ..... wil het jullie niet onthouden :-)





2. Glory Hole - Monticello Dam, California De Glory Hole in de Monticellodam is de grootste afvoerpijp ter wereld. Ze voert 5000 m3 water per secondeaf. Het gat werkt pas als de waterhoogte tot aan de rand is gestegen.





3. Great Blue Hole , BelizeDit fenomeen ligt ca. 40 km van Belize af Er zijn meerdere blauwe gaten op de wereld, maar geen is er zo betoverend als deze.





4. De afgrond in Guatemala. In 2007 ontstond spontaan dit enorm gat. 12 huizen verdwenen en 3 mensen vonden daarbij de dood..





5. EU-Parlement, Brussel Het Euro-Parlement behoort eveneens tot de grootste gaten van de wereld.Jaarlijks verdwijnen daarin miljarden Euro’s van onze belastingcentjes