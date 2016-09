Shampoo waarschuwing





Ik sta onder de douche

NOOIT BIJ STIL GESTAAN! HET GAAT OVER DE SHAMPOO DIE LANGS JE LICHAAM LOOPT ALS JE ONDER DE DOUCHE JE HAAR WAST. WAARSCHUWING VOOR IEDEREEN - JE MOET DIT LEZEN. Shampoo Waarschuwing! Ik begrijp niet waarom ik dit niet eerder heb ontdekt! IK gebruik shampoo onder de douche.

Als ik mijn haar was loopt de shampoo langs mijn lichaam naar beneden. Ik had echter goed op de waarschuwing op de fles moeten letten, "VOOR EXTRA VOLUME EN BODY" Geen wonder dat ik ben aangekomen. Nou, ik heb de shampoo weggegooid en

gebruik nu een vloeibaar afwasmiddel geschikt voor de vaat! Op de fles staat namelijk: "VERWIJDERT VET DAT OP ANDERE MANIEREN MOEILIJK IS TE VERWIJDEREN." PROBLEEM OPGELOST! ALS JE MIJ NIET KUNT BEREIKEN, DAN STA IK ONDER DE DOUCHE!