Ze gaat het weer proberen

Vandaag een leuk bridge uitjestapje naar Arnhem. Ik ben al een lange periode lid van Stepbridge (Een bridgeclub waarbij je op internet met mensen kan bridgen) Op de zondagavond speel ik met Koos (komt uit Groningen, ik uit Zuid Holland) de voorrondes het 15 jarige Jubileumkampioenschap. Samen hebben we al een paar keer een kroegentocht gedaan die waren heel leuk, dus ik weet me verzekerd van een leuke dag. Afgelopen zomer kwam Koos met zijn vrouw ons bezoeken toen hij in Leersum met de caravan stond. Leuk is dat… dit zou ik vroeger niet zo gauw verzonnen hebben. Ben nog steeds blij dat we dit internet tijdperk mee mogen maken.

De finale van het jubileumkampioenschap vindt plaats op in het Openluchtmusseum in Arnhem.

Aanvang 11.00 uur bridgeronde Koffie met gebak Een goed verzorgde lunch Bridgeronde Entree Openluchtmuseum tussen 13.00- en 15.00 uur gelegenheid het Openluchtmuseum te bezoeken Dus ik ben vandaag onder de pannen.







