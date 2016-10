Andere artikelen







Er is leven na de dood





Heavy metal op je koptelefoon of een compositie van Bach beluisteren bij een operatie. Uit veel onderzoeken bleek al dat patiënten kunnen profiteren van muziek, maar Britse onderzoekers hebben dat nu definitief aangetoond. Hoe zit het in Nederland? Krijgen patiënten de vraag of ze muziek willen luisteren bij een operatie?

De Britse onderzoekers legden 72 onderzoeken met het onderwerp muziek en pijnbeleving naast elkaar, Mensen die muziek luisterden voor, tijdens en na een operatie waren minder bang en hadden minder pijn Zeker als patiënten zelf de muziek konden kiezen, en als ze muziek voor de operatie luisterden.



Afleiding van de pijn

Waarom muziek pijn en angst vermindert, is volgens de onderzoekers nog niet helemaal duidelijk. Ze suggereren dat het komt omdat je door het luisteren naar muziek wordt afgeleid van de pijn. Ook de hartslag, de ademhaling en de bloeddruk gaan direct naar beneden als je muziek luistert, doordat een deel van het zenuwstelsel wordt gestimuleerd. Dat geeft een rustig gevoel. Zelfs al waren mensen onder algehele narcose, ook dan bleek muziek positief te werken.







R eacties van leden



Benneke 05 okt 2016 10:51 Het plaatje er bij vind ik erg leuk



Een groet van Benneke