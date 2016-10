Foto opdracht ... Bessen





Ik heb deze week eens rondgekeken.... weinig besjes aan struiken en bomen in mijn omgeving.

Snap er niets van :-)

De markt bood gelukkig uitkomst. Daar zag ik prachtige bossen bloemen en ook de takken met besjes waar ik naar op zoek was waren daar te vinden. Het was geen straf om over de markt te wandelen. Het was was heerlijk weer. Ik ben echt een herfst- en lentemens.

Ook nog een foto uit het archief van verleden jaar.