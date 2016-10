Foto opdracht ... Spellen

Deze week niet veel tijd gehad om te fotograferen. Nu is ook de tijd beperkt. Kom in de namiddag nog langs om te zien wat jullie zoal voor spelletjes spelen.

Bij ons in huis zijn niet veel spellen te vinden. Dat was 40 jaar geleden wel anders. De jongens waren echte spelletjes mensen. Ik eigenlijk niet zo. Ik zei altijd… Wil allerlei spellen voor jullie kopen… als ik maar niet mee hoef te doen. Tot op een dag mijn jongste zoon. (ongeveer 9 jaar) in zijn eentje mens ergerjeniet zat te spelen. Hij had twee kleuren op het bord staan. Steeds gooide hij de dobbelsteen en verzette om de beurt dan de rode en dan de gele kleur. ‘Wat ben jij nu aan doen’ vroeg ik. ‘Ik speel mens ergerjeniet ‘ zei hij…. Rood ben ik en geel is de ander…. Eigenlijk best slim van hem :-) Ben toen maar mee gaan doen :-)

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Bridge mijn passie is. 1x clubavond, af en toe toernooitje en soms een kroegentocht. Ook ben ik lid van een internet bridgeclub. Ikzelf vind dit bijzonder leuk. Ik speel tegen allerlei verschillende mensen. Met een vaste of wisselende partner. Een vaste partner is prettiger … maar dat is met veel partnerschappen een goed idee J

Foto 1 In Elst gezellig thuis bridgen aan de eettafel.

Foto 2 Een bridgespel op het scherm. Hier is duidelijk te zien wat de

bedoeling is. Ook kan er gechat worden in de blanco regel. S Soms leuk soms minder leuk, want er zijn mensen die vervelend commentaar geven als er iets fout gaat. Net zoals in het gewone leven. Ik leer er veel van mijn eigen fouten, maar ook van andersmans fouten