21 oktober 2016 Het Dorp op nummer 1

Het Dorp van Wim Sonneveld is de nummer 1 in de Evergreen Top 1000. In de top 10 staan dit jaar drie Nederlandstalige nummers. Ook maken twee nummers hun debuut in de top 10: Imagine van John Lennon stond vorig jaar nog op de 45e plek en Boudewijn de Groots Avond klom op vanaf de 16e plek. De andere klassiekers in de top 5: Hotel California van The Eagles (2), Du van Peter Maffay (3), God Only Knows van The Beach Boys (4) en Voor Haar van Frans Halsema op 5. De lijst is vanaf maandag 7 november in drie dagen op de radio te horen. http://www.slideboom.com/presentations/1585085/Tuinpad-van-mijn-vader?pk=c875-c65f-c5de-55ab-6c30-f59c-eabd-c2f8 Op bovenstaande link klikken. Dan in het videoschermpje op het grote zwarte pijltje klikken.

Schermpje kan vergroot worden. Deze presentatie heb ik gemaakt in 2012 en al eerder geplaatst. Maar bij voor gelegenheid nog maar eens.







Gribou---Greet 24 okt 2016 17:05 Is het de bedoeling dat ik via de link je presentatie zie ?

Helaas ik zie je presentatie daar niet

Als ik er om denk ga ik luisteren vanaf maandag 7 november .



groetjes Greet