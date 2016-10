Foto opdracht ... letter H





Letter H.... voor mij niet moeilijk om voor herfst te kiezen. Vrijdag naar Elst.... daar was alles om ons heen in herfstsfeer.



foto 1 Begint met de letter H... de Hortenzia in herfstkleuren. foto 2 Onze Japanse Esdoorn in herfstkleur op vrijdagmiddag



foto 3 De jaarlijkse herfstwerkzaamheden. Soms pakt Anton het heel drastisch aan.



foto 4 Grapje van het huis ....Japanse Esdoorn op zondagmiddag (tijdens de herfstwerkzaamheden)



Foto 5 Herfst bij de buren

Wij gaan straks naar huis.... kom later bij jullie H-foto's kijken.