Kenny Rogers





Morgen 3 november is de laatste kans om Kenny Rogers in Nederland live aan het werk te zien. Het concert is onderdeel van de afscheidstour die hij vorig jaar aankondigde: Kenny Rogers’ Final World Tour: The Gambler’s Last Deal.







De 78-jarige countryzanger stopt definitief met optreden om met pensioen te gaan. Het optreden in de HMH is een stop op zijn The Gambler’s Last Deal Tour. Deze presentatie heb ik gemaakt in 2013 en al eerder geplaatst. http://www.slideboom.com/presentations/1591611/Presentatie-Slideboom-plus Op de link klikken voor het filmje. Dan in het tv schermpje op het zwarte pijltje wat naar rechts staat klikken. In de rechteronderhoek op het blokje klikken om te vergroten.



