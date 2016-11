Kroegentocht Oud Beijerland





Morgen weer een dagje de kroeg in om te bridgen ....

Grootste gedeelte van de dag drink ik koffie :-) ......wil wel scherp blijven. Tussen de middag in de locatie waar we spelen een lucnh. Na het bridgen natuurlijk een wijntje en dit alles met een leuke partner ... mijn dag kan niet meer stuk.....