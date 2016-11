Foto opdracht 'Beelden en beeldjes'





Een leuke opdracht... ik kon er wat mee.

Hier thuis hebben we een aantal glazen beeldjes van Costa Boda uit de serie Catwalk. Ik heb daar een collage van gemaakt.

In Oud Beijerland kwam ik dit beeld tegen

Zittende vrouw met hond in tas.

Bronzen beeld, op voetstuk van vierkante natuurstenen blokken.

Toen ik eens door een kringloopwinkel liep (en dat doe ik graag) kwam ik deze 2 leuke vogeltjes tegen. Soms zie ik iets wat me toelacht en dat neem ik dan mee. Voor 0,50 eurocent was ik de gelukkige eigenaar van deze beestjes. Thuisgekomen moesten ze eerst in bad, want dat doe ik met nieuwe dingen die ik zomaar ergens vandaan haal. Rode mutsjes gingn mooi glanzen. Ze mogen van mij het hele jaar blijven staan. Tijdens de kerstdagen doe ik de pompoentjes die op de puntmuts ziteen wat naar voren.... na de kerst weer iets naar achteren.... :-) Ik wordt er altijd een beetje blij van als ik ze afstof :-)