Ze gaat het weer proberen





Gezelligheid staat voorop.

Morgen met een clubgenootje op pad naar Hendrik Ido Ambacht.

Verleden week was het een zaterdag met een gouden randje. Ik ging op stap met een bijzonder aardige partner. Het weer viel mee en tussen de middag een heerlijke lunche. Heel leuk was dat we in de prijzen vielen. We werden 3e van de 85 paren met 63 %. Dit percentage is zeer goed te noemen als je ervan uit gaat dat 50% het gemiddelde is. We wonnen een dinerbon van 45,00 euro. Winnen is leuk maar meedoen belangrijker.