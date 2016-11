Gelukt .....





Eindelijk is het zover .......

Vandaag 1e geworden van de 112 paren. Als het gezellig is heb ik het al gauw naar mijn zin..... maar nu zit ik toch even helemaal in de gloria :-) Er was een prijzentafel. Wij mochten als 1e kiezen..... nam zo'n mooi pakket. Zit van alles in.