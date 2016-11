November momenten

Als we hutspot wilde eten kocht ik een zak schoongemaakte peen en uien. Lekker makkelijk dus. Maar ik had er nooit een goed gevoel bij. Ooit heb ik geleerd dat als groente is schoongemaakt en ook nog eens vroeg van tevoren is klaargemaakt er veel vitaminen verloren gaat.



Sinds kort koop ik peen en uien en ga aan de slag. Afzuigkap aan en snijden maar. Het is veel lekkerder en eigenlijk zo gebeurd. Had gelijk een paar mooie foto’s voor de opdracht.

De boom is echt een novemberboom. Bladeren er bijna af en wachten tot de winter komt.

Dan heb ik 2 foto’s gemaakt in het v.d.Valk restaurant in Dordrecht. Mijn kleinzoon wilde zijn vriendin aan ons komen voorstellen. Ohhh wat was dat een slecht moment want ik had even iets anders aan mijn hoofd wat niet zo prettig was. Ik zei ‘Jannick een andere keer’. Ineens kreeg ik een goed idee en zei ‘we kunnen zondagavond met zijn vieren gaan eten bij v.d. Valk als je dat leuk vind’. Hij vond het leuk. Het werd een succes. Kennismaken in een leuke ongedwongen omgeving. Gelijk een paar mooie foto’s kunnen maken met een echt najaarssfeertje. Omdat dit 6 november was, reken ik dit tot een van mijn leukste november ervaringen.