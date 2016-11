Blaadjes verzamelen





Anton stuurde deze foto's. Hij is naar Elst om bladeren te ruimen. (en te tennissen) :-) Een groot gedeelte is al naar beneden gekomen van de 2 grote eikenbomen.Maar er komt nog veel meer aan. Prachtig vind ik dat bladerendek in de tuin. Ikzelf had andere bezigheden thuis. Moet overigens zeggen dat ik het wel eens prettig vind zo in mijn uppie. En dan de afstandbediening helemaal voor mij alleen .... zo'n luxe ... :-) Ben wel niet zo'n tv kijkster...maar toch :-)





Op de foto klikken voor een HEEL groot beeld :-)