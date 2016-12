Ontroerend





Hier krijg ik tranen van in mijn ogen .... zo mooi.

Prachtig gezongen door dit meisje met autisme en ADHD De tienjarige Kaylee Rodgers zingt (met koor) tijdens een kerstfeest op school de in 1984 uitgebrachte single van Lenard Cohen (overleden in november jl.) Omdat het meisje te ziek was om als leadzangeres op te treden in een show in een kerk, werd haar versie online gezet. Kaylee lijdt aan autisme en ADHD en zit dan ook op de speciale school Killard House Special in Ierland.