Sfeerlicht rond Kerstmis

Rond Kerstmis is er overal wel iets te vinden waar een foto met sfeerverlichting van gemaakt kan worden.

Op de foto klikken voor een groter beeld.

2 weken geleden in Elst het kerststalletje neergezet. We zullen er niet heel veel plezier van hebben want met dit weertype hebben we besloten om thuis de kerstdagen door te brengen. Gisteren nog even naar Alexandrium in Rotterdam geweest. Altijd gezellig om daar even doorheen te lopen. Kon gelijk een paar leuke foto’s maken. De verlichte beer was best nog lastig. Er wilde veel mensen en kinderen met de beer op de foto. En dan ineens ......is daar mijn foto. Stukje verderop was er een mooie kerstboom. Natuurlijk waren er veel kerstbomen te bewonderen, maar deze stak er met kop en staart boven uit. Dan nog een sfeervol plekje gemaakt in de slaapkamer. Moet er eerlijkheidshalve bij vermelden dat dit alleen voor de foto was.