Mijn goede voornemens voor 2017





Het nieuwe jaar komt eraan. De afbeelding is van Marius van Dokkum





op de foto klikken voor een groter beeld





Morgenavond….de laatste avond van het jaar… Begin langzaam het nieuwe jaar al te voelen….. Hoop dat 2017 voor heel veel mensen vrediger gaat worden dan het afgelopen jaar. Ikzelf ga nu al beginnen met terugblikken op het jaar 2016 …. Want er is zoveel wat in mijn hoofd zit….. Veel leuke gebeurtenissen …. maar ook veel mindere en aangrijpende zaken. Ik wens jullie morgen een heel fijne oudejaarsavond, ga het geen prettig uiteinde noemen, want dat heeft eigenlijk best een negatieve klank. Ohh ja…. !!! Dat van die overgebleven voornemens is echt waar.... :-)