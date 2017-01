Andere artikelen







Geen streep te zien in huis. Dan maar op pad.

Geen streep te zien in huis. Dan maar op pad. Wij hebben hier in het dorp een mooi modecentrum en dat centrum ziet er best al gestreept uit. Wat u hier ziet is nog maar een klein gedeelte. FF binnen kijken …….streepjes …. laat dat nu mode worden in het voorjaar. Ja u ziet het goed… voorjaar. Deze mode met die leuke vooruitzichten ligt al in de winkels. Beetje vroeg… maar ik ben er blij mee. Moet zeggen dat ik gek op streepjes ben, maar ga toch eerst maar eens in mijn eigen kasten shoppen. In de loop der jaren het een en ander verzameld aan kleding en omdat ik vrij netjes ben blijft het ook allemaal redelijk in tact. ‘Kan ik u helpen’ vroeg een verkoopster vriendelijk ….. ik zei ‘nee … en wel om die rede dat ik niets kom kopen.’ (had eens van iemand geleerd om gewoon duidelijk te zijn) Vroeg of ik foto’s mocht maken en vertelde het doel waar de plaatjes voor bestemd waren. Ze vond het goed dat ik creatief bezig wilde zijn, of ik wel op de 50Plussite reclame wilde maken voor deze modemall. Bij deze…. Voorwinden Mode is de naam. Even Googlen en u komt alles te weten over deze mooie grote modezaak. Ik raad u dan wel aan een dikke portemonnee mee te nemen. Of gewoon wachten tot de uitverkoop. https://www.google.nl/maps/uv?hl=nl&pb=!1s0x47c42f74630b197d:0x52a1fde4716d68ab!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1

Waar een klein dorp groot ik kan zijn.



Voorwinden Streep Gestreepte mode 1 Gestreepte mode 2 Even oversteken over de streepjes



















Geplaatst op 01 januari 2017 10:12 en 10 keer bekeken

R eacties van leden



Benneke 01 jan 2017 11:00 Wat je binnen niet hebt, vind je buiten dus voldoende Charissa. Dit onderwerp kan je weer weg strepen.



Een groet van Benneke