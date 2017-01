Tomaten en zo





In het kader van de opdracht begon ik het ontbijt van vandaag met tomaten.

Had niet heel veel tijd om tomatenfoto’s te maken deze week. Eigenlijk wel tijd... maar ik wilde iets .. en dat was een pan tomatensoep maken. Dat is er dus niet van gekomen. Gisterenavond half acht nog even in de kast en koelkast gekeken. Tomaten heb ik altijd wel in huis. Die heerlijke trostomaatjes van de Lidl. In de voorraadkast kwam ik ook nog het een en ander tegen. Dus de foto’s konden gemaakt worden. Tomaten gebruik ik meestal om de jus mee af te blussen. Maar ook bijvoorbeeld: Tomaten voor het ontbijt. Ze komen dan zo op tafel... Beetje fritessaus erop…heerlijk Voor de macaroni gebruik ik deze saus met wat extra tomaatjes erin…. Dan natuurlijk de gehakt , prei, uien en paprika. Geraspte kaas erover … glaasje wijn erbij …… Soep …. daar gaat in de wintermaanden zo’n fles tomatensaus met extra tomaatjes in. Nu moet ik jullie niet op een verkeerd spoor zetten…. Zo van Charissa staat in de zomer tomaten te zeven …. Nee dus …. Ook zo’n fles.