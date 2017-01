Hij had geluk

Fietser55 16 jan 2017 11:20

Ik heb ooit in een appartement gewoond waar mijn buurman elektrische gitaar speelde.

Hij oefende Sultans of swing van the Dire Straits oneindig veel keren.

Ik vond het niet zo erg, zette gewoon de muziek waar ik naar luisterde wat harder en 's-nachts was het gelukkig stil.