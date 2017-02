Foto opdracht 'VELGEN'





De foto opdracht voor deze zondag is velgen. Daar zijn er veel van. Wil me beperken tot een paar foto’s die ik van de zomer heb gemaakt. Had er nog een paar aan toe willen voegen, maar mijn heftige verkoudheid gooide roet in het eten.



Op de foto klikken voor een mooier beeld

De 1e foto kon ik van de zomer maken tijdens het boodschappen doen. Hoe mooi wil je de velgen hebben. Dan nog het hele pronkstuk. Achter het gele bord zien jullie ook onze auto staan. Met de velgen in de verte. De velgen van onze auto van dichtbij ….. Omdat de auto zo goed als nieuw is, wil ik jullie natuurlijk ook graag het totaalplaatje laten zien.

Staat zo mooi te glimmen in de zon. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het mij niet uitmaakt of de auto oud of nieuw is … als hij het maar doet.