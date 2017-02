Stay with me



Op de afbeelding klikken voor een groter beeld



Een prachtig nummer van Vicky Brown.

Op onderstaande link klikken. In het filmschermpje op de zwarte pijl klikken die naar rechts wijst. Voor een groter scherm in de rechteronderhoek op het blokje klikken.

http://www.slideboom.com/presentations/1677287/Presentatie1b?pk=b913-edf4-e1a6-03f5-cf9b-8e65-7582-1e34







Deze Slide heb ik in 2014 gemaakt. Heb hem al eerder geplaatst, maar mooi genoeg om nog eens te bekijken en te beluisteren