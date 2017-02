Ze gaat het weer proberen



Vandaag een bridgertoernooitje in Strijen. Rob … , ja die Rob :-) al vaker toernooi mee gespeeld, gaat mij vandaag helpen een goede score te behalen. Altijd relaxed spelen met hem. Gezellig is het ook …. We gaan ervoor.

Strijen is een plaatsje en ligt ongeveer 10 km. Van ’s-Gravendeel. Met goed weer is het leuk om langs de Kil via Strijensas daar naartoe te fietsen. Maar vandaag met de nog besneeuwde wegen met de auto. 13.00 uur begint het spektakel…..