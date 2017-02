Foto opdracht 'lucifers'





Lucifers … omdat ik nog niet fit was wilde ik deze week eigenlijk overslaan ….. maar het ging toch kriebelen. Een kleine bijdrage deze keer.

Wij hebben alleen een grote doos met lange lucifers in huis…. Deze gebruiken we eigenlijk alleen om de kaarsjes mee aan te steken. Die afmeting is nodig om niet gelijk de vingers te branden, want het duurt altijd even voor het lontje vlam vat, dat heb je nu eenmaal met lontjes, tenzij ze heel kort zijn….. :-) Nu hoor ik jullie denken… dan koop je toch zo’n kaarsenaansteker….. nee … kaarsjes moeten met lucifers worden aangestoken , dat heeft iets. Net zo goed als ik patat met mijn vingers wil eten…. Ik dwaal af.. dit heeft natuurlijk niets met lucifers te maken.