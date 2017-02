Andere artikelen







Foto opdracht 'Roest'





Rust roest…. In mijn geval klopt dat aardig .... moet nodig weer aan de wandel. Maar nu de foto's.....

Op de afbeedling klikken voor een groter beeld.

Eerst eens in huis en in de schuur rondgekeken of ik iets zag wat aan het roesten was…. nee dus. Begon al een onbehaaglijk gevoel te krijgen …zo van…. ‘straks heb ik niets voor de foto opdracht’. Een aantal van jullie kennen dat gevoel misschien wel :-) Dacht al bij mezelf… het eerste de beste wat ik zie en er maar een beetje roestig uitziet gaat op de foto. Woensdagmiddag op weg naar Catja zag ik mijn 1e onderwerp. Dat was dus de verkeerspaal met roestige moeren … heb er wat omheen geknutseld, want het oog wil ook wat. Toen diende zich het volgende onderwerp aan. Een roestig bankje. Verderop nog een mooi bankje wat duidelijk voor mijn fotoserie geschikt was. Blij als een kind was ik met de 3 foto’s. Op het caravanpark, waar wij het weekend waren, had een van de buren een oude koeiendrinkbak opgehangen. Schoon water erin… denk voor de vogels. Of die drinkbak nou echt roestig is weet ik niet… maar hij is mooi verweerd en oud, dus mag wel meedoen.



















Geplaatst op 19 februari 2017 11:46 en 24 keer bekeken

