Zware storm op komst

Vandaag valt op veel plekken regen. Vooral in een strook over het midden van het land kan het vanmiddag flink doorplenzen. In het noorden is vanmiddag soms de zon te zien. Het wordt 9-12 graden en het waait flink uit het (zuid)westen. Morgen gaat het nog veel harder waaien. Aan zee is kans op zware storm, windkracht 10, en zeer zware windstoten tot circa 130 km/uur!