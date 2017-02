Andere artikelen







Foto opdracht 'Voorraad'





Vond de opdracht best nog lastig ook al had ik hem zelf verzonnen. Een aantal foto’s gemaakt die bij nader inzien niet mooi waren. Konden weg. Dan maar opnieuw.

Jullie kennen het allemaal. De aanbieding.. ‘2 halen 1 betalen’… ‘ ik doe eraan mee’.... Alleen voor de mooie kleuren zou je sommige artikelen al kopen. Hamsterweken…. Ik kom niet uitgehamsterd….. Dan nog de artikelen die op internet voordelig gekocht kunnen worden…. Al leuk om te zoeken. De bestelling moet vaak wel boven een bepaald bedrag zijn anders zijn er de verzendkosten. Verdubbel gewoon het aantal of koop er iets bij wat ik in de toekomst mogelijk nodig heb. De rente is laag, moet toch ergens een voordeeltje zien te halen. Ik heb een klein gedeelte van de voorraad op de foto gezet. Nu niet denken dat alles heel netjes en ordelijk zoals op de foto in de kast staat. Nee dus… Op zolder, in de schuur en in de kast heeft de hamster zijn voorraad op planken of in dozen neergezet. Overzichtelijk…dat wel.



















Geplaatst op 26 februari 2017 11:42 en 41 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Marianne 26 feb 2017 11:56 Doet u mij maar een kopje citroenthee, mevroi! Jaja, hamsteren.. ik zie me al terug naar huis fietsen met wangzakken vol.. zo deden mijn goudhamstertjes destijds het. Nou ja, niet op de fiets, dat dan weer niet.

Ik ben redelijk reclamebestendig gelukkig, shoppen is geen hobby voor me maar meer noodzakelijk kwaad. Mooi, de foto's zo met dat zwarte kader en de vrolijke kleurtjes!



J.zwiep 26 feb 2017 12:03 Wat leuk hoe je dit hier hebt neer gezet en die verschillende groeten lekker maar de andere dingen mogen er ook wezen.

Leuke serie heb je er van gemaakt

Groetjes Jantina.















Netty9 26 feb 2017 12:20 Nou, inderdaad, wat staat het er keurig bij. Dus jij doet het ook, Ik ook, hoor. Heb een hele voorraad in huis. Net nog weer shapo gekocht. Zou ik anders niet kopen is zo'n € 7,00. Maar nu was er weer een aanbieding de tweede gratis. Scheelt toch weer de helft. Daar kun je toch veel op sparen, denk ik dan. Maar ja, zo gooi ik dan ook wel eens weer wat weg, als het te lang gelegen heeft en dat is wel zonde. Mooie foto's, hoor.



Groetjes van Netty



Redone 26 feb 2017 12:32 Wat heb je dat leuk gedaan, ik ben ook van de 2 voor 1, maar dat spul heb ik niet op de foto staan, mooie foto's heb je gemaakt!!















Benneke 26 feb 2017 12:46 Keurig netjes gerangschikt Charissa, Twee halen en één betalen, als je er eentje nodig hebt, kan je toch moeilijk de tweede laten staan.



Een groet van Benneke