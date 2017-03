Foto opdracht 'Deksels'





Deksels … ik moest even zoeken…..

Op de afbeelding klikken voor een groter beeld.

Eerst het Japans muziekdoosje met een heel mooi dekseltje op de foto gezet. Bij onze plaatselijke kringloopwinkel zag ik deze leuke nostalgische blikken. Eigenlijk wilde ik ze wel hebben… maar waar laat je alles. Misschien ga ik ze alsnog kopen. Duur is het natuurlijk niet. Mijn zilverkleurige voorraaddoosjes voor make-upspulletjes en Lenzen. Geloof dat ik ze ooit eens bij de Xenos heb gekocht. Dan mijn verrassingsdeksel. Wat daar allemaal onder vandaan komt !!!…..Deze keer werd het een macaroni omelet. Heerlijk is dat. Van een rest macaroni met saus (die er wel even doorheen roeren) een omelet maken. Schaal ijsbergsla met tomaat erbij. En klaar was Charissa voor de zaterdag.