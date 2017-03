Vogels gaan gewoon vreemd





Wat een zooitje bij de vogels ....





Voor wie het nog niet heeft gelezen. Vanmorgen een interessant stukje in het AD over vogels. Ga ze nu toch met heel andere ogen bekijken ... :-)

Even op onderstaande link klikken. http://www.ad.nl/binnenland/de-koolmees-lust-er-wel-pap-van~a745d076/