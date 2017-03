Foto opdracht 'Wenskaarten'





Wenskaarten ….. wat zal ik eens doen. Eigenlijk durf ik niet zoveel meer na het programma van de rijdende rechter over auteursrecht. Ik ben een beetje geschrokken.. nou ja een beetje.. dat is zacht uitgedrukt, me wezenloos of rot geschrokken zou in dit geval een betere bewoording zijn.

Catja waar ik op woensdagmiddag naartoe wandel kan prachtig schilderen. Van sommige schilderijen laat zij wenskaarten afdrukken (meestal met kerstmis). Afgelopen woensdag met hoge verwachtingen weer richting mijn beste vriendin. Camera mee. Samen een paar mooie kaarten uitgezocht…. En dit is het resultaat. Kon niet nalaten om nog wat te freubelen.

