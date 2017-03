We vielen in de prijzen





Er deden 75 paren mee. We weren 9e met 57,97 % wat best goed te noemen is.

We mochten als nummer 9 kiezen van de prijzentafel. Meestal kies ik een fles wijn of een andere drank.... is zo makkelijk meenemen :-) nu ging ik voor dit leuke plantenbakje in paassfeer. Eigenlijk leuker want daar doe ik wat langer mee dan een fles wijn :-)