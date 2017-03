Foto opdracht 'Hulpmiddelen'

Heb als eerste gekozen voor de keukenhulpjes. Daar gebruiken we er iedere dag minstens één van.

Er ligt een suikertang bij. Zo’n ding waar je netjes suikerklontjes mee in de koffie of thee doet. Daar gebruiken wij deze tang natuurlijk niet voor… die klontjes gaat gewoon met de vingertjes… ikzelf gebruik niet veel suiker in mijn drankjes, eigenlijk alleen wijn en daar zit best een hoog suikerpercentage in, maar dat gaat ongemerkt …. dat telt niet mee :-) :-) Deze suikertang gebruik ik voor de kroontjes uit de aardbeien te halen. Je zet hem er diep in … ff beetje draaien…en dan gaat het verder heel makkelijk.

En ja … op woensdagmiddag altijd naar Catja. Daar krijg ik altijd wel wat suiker naar binnen, dus ik kom niets tekort op zoetgebied. Eerst koffie met wat lekkers, want dat praat zo lekker bij. Dan gaan we aan de wijn … dat praat nog beter bij…. en die wijnfles moet natuurlijk open gemaakt worden. Ik vind zo'n kurkentrekker er altijd zo vrolijk uitzien... vraag me niet waarom :-)



Catja heeft tegenwoordig veel te vertellen, vooral op medisch gebied. Ze gaat 3 a 4 keer peer week naar het ziekenhuis en fysio. Onder andere voor haar arm. Misschien weten jullie nog dat ik verleden jaar februari vertelde dat Cat op een nacht gestruikeld was over de zoldertrap. Het gevolg was een gecompliceerde polsbreuk. Ze werd geopereerd. De chirurg ging een nieuwe techniek op haar toepassen (zonder vooroverleg) de operatie mislukte en nu is ze al 14 maanden bezig om haar vingers en hand weer recht te krijgen. Dat gaat waarschijnlijk nooit meer goed komen. Catja heeft een grote hobby… dat is schilderen. Zij is rechts, dus niet fijn om dit mee te maken. Ze is inmiddels weer begonnen met schilderen, maar het gaat niet meer zo ontspannen als vóór de val. De brace op de foto moet ze ‘s nachts om. Keihard is dat ding….. dus eens lekker omdraaien is er niet meer bij.

Overdag een brace alleen om pink en ringvinger. Met andere werkzaamheden stagneert het ook …. Ze laat ook regelmatig wat uit haar handen vallen … want dan denkt ze ‘dat kan ik wel’ nee dus. Ik bewonder haar dat ze altijd heel positief blijft en het lachen heeft ze gelukkig niet verleerd.