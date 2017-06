Foto opdracht 'Jubileum'





300x foto-opdrachten .... ikzelf heb niet vanaf het begin meegedaan.

Mijn 1e foto is een bloemetje voor Greet en ieder die meewerkt aan het onderdeel foto-opdrachten. Iedere week doe ik met plezier mee. Dan een foto die ik nog niet geplaatst heb bij de foto-opdrachten, maar een van mijn mooiste foto’s is. Op een avond in het Kralingsebos in Rotterdam met op de achtergrond de skyline. Dan 3 foto’s die ik eerder bij de foto-opdrachten heb geplaatst.

Op de afbeeldingen klikken voor een groter beeld.