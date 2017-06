Nieuwe foto opdracht 18 juni





De foto opdracht is Borden... Verkeersborden.. reclameborden en uithangborden.

Ikzelf ben op vakantie, maar zal kijken of ik daar iets leuks tegenkom voor de bordenfoto. Wordt bij mij dan wel een weekje later ..... maar kom dan zeker nog bij jullie kijken.

Het wordt deze keer een 8 daags budreisje naar de Dolomieten in Italie. Omdat ik Anton niet zover krijg voor een busreisje, ga ik weer met mijn vriendin Catja. Ook heel leuk...