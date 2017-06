Verboden voor honden

Gelukkig kijkt het vrouwtje niet bedroefd, maar ik vind het echt niet leuk dat hier niet naar naar binnen mag. Buiten was het nog te frisjes.... geloof dat we nu thuis wat gaan eten. Eigenlijk vind ik dat prettiger.. kan ik uit mijn eigen bakje eten .. en thuis is het ook meestal lekkerder. Hoor het vrouwtje ook vaak zeggen... in een restaurant hebben ze geloof ik nog nooit van 2 ons groente per dag gehoord.