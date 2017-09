Andere artikelen







Schrikken





Vanaf maandagavond 19.00 uur ben ik me af gaan vragen of vogels zelfmoord kunnen plegen.

Met 75 km per reed ik op weg naar de bridgecompetitie toen ik in de verte een redelijk grote vogel in de lucht zag hangen. Vond dat hij daar roerloos hing. Toen ik aankwam rijden dook hij naar beneden zo tegen de grill van de auto….. ineens was er een verenregen… ik kon alleen maar ohhhhh …. wat erg ........zeggen. De andere dag keek Anton naar de auto… niet beschadigd, maar wel een grote veer in de grill (we denken van een meeuw) . Moet er toch af en toe nog aan denken… moest er ook een beetje om lachen… niet omdat die vogel dood is, want dat is natuurlijk niet leuk, maar om die verenwolk.







Geplaatst op 07 september 2017

