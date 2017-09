Bloemen kopen





Met het vrouwtje bloemen wezen kopen.

Dat is wel leuk… maar nu moet ik mee naar een verjaardag. Weet al precies wat er gaat gebeuren, word ik steeds over mijn kop geaaid…en dan van ohhh wat een lief hondje, vind dat helemaal niets…. Al die gebakhanden over mijn kop.

